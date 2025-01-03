Похолодание увеличило потребление электроэнергии в Украине

Ремонтные работы на электрообъекте. Фото: скриншот видео Укрэнерго

По состоянию на утро пятницы, 3 января, потребление электроэнергии в Украине выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2 января. Рост спроса объясняется снижением температуры и облачной погодой, которая повлияла на эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Максимальный уровень потребления зафиксировали вечером 2 января, он оказался на 6,8% ниже, чем пик потребления 31 декабря, что связано с более теплой погодой накануне.

Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетных и дроновых атак, осуществленных российскими войсками в 2024 году.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, а энергетики работают над восстановлением поврежденных энергообъектов и заменой уничтоженного оборудования.

Специалисты предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от погодных условий и других факторов. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных сайтах и страницах в социальных сетях своих операторов систем распределения (облэнерго).

Напомним, Украина увеличила импорт электроэнергии в пять раз. Также недавно стало известно, что Украина начнет экспортировать электроэнергию в Молдову в ночное время.