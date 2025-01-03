В Укрэнерго призвали экономить электроэнергию — какая причина

Ремонтные работы на электрообъекте. Фото: скриншот видео Укрэнерго

Из-за снижения температуры в ближайшие дни энергопотребление в Украине возрастет. В связи с этим "Укрэнерго" напоминает о важности рационального использования электроэнергии, ведь энергосистема страны до сих пор восстанавливается после многочисленных атак.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго" в пятницу, 3 января.

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Как помочь энергосистеме и сэкономить

1. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в утренние (07:00–10:00) и вечерние (17:00–22:00) пиковые часы. Это снизит нагрузку на систему и поможет избежать отключений.

2. Выключайте лишнее освещение дома и на работе. Так вы уменьшите потребление энергии и сэкономите средства.

3. Отключайте технику, которой не пользуетесь, от сети. Даже в режиме ожидания приборы продолжают потреблять электроэнергию.

4. Кипятите только необходимое количество воды в электрочайнике. Это быстрее, экономнее и полезнее для здоровья.

5. Пользуйтесь мощными приборами в часы наименьшей нагрузки (с 23:00 до 07:00).

6. Не оставляйте устройства на зарядке дольше, чем нужно. Это продлит срок службы батареи и уменьшит потребление энергии.

7. Установите энергосберегающие LED-лампы. Они потребляют значительно меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.

Напомним, Украина увеличила импорт электроэнергии в пять раз. Также недавно стало известно, что Украина начнет экспортировать электроэнергию в Молдову в ночное время.