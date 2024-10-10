Відключення світла в Україні завтра 11 жовтня — чого очікувати

Ремонт енергосистеми. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 11 жовтня, не прогнозуються. Протягом доби споживачі будуть з електроенергією.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 10 жовтня.

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"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

Українців закликали, за можливості, користуватися потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Міненерго Герман Галущенко заявив, що цієї зими українці будуть повністю забезпечені електроенергією, попри песимістичні прогнози ООН. Однак це буде можливим лише за умови, що інфраструктура не зазнає пошкоджень внаслідок атак російських окупантів.

Також після закінчення війни Україні потрібно буде будувати нові енергетичні потужності. Їх створюватимуть децентралізовано з використанням сучасних технологій.