Отключение света в Украине завтра 11 октября — чего ожидать

В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет
Отключение света в Украине завтра, 11 октября, не прогнозируется. В течение суток потребители будут с электроэнергией.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 10 октября.
Отключение света в Украине
"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.
Украинцев призвали, по возможности, пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.
Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что этой зимой украинцы будут полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на пессимистические прогнозы ООН. Однако это будет возможным только при условии, что инфраструктура не получит повреждений в результате атак российских оккупантов.
Также после окончания войны Украине нужно будет строить новые энергетические мощности. Их будут создавать децентрализованно с использованием современных технологий.
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