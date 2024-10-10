Отключение света в Украине завтра 11 октября — чего ожидать

Ремонт энергосистемы. Фото: ДТЭК

Отключение света в Украине завтра, 11 октября, не прогнозируется. В течение суток потребители будут с электроэнергией.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 10 октября.

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"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

Украинцев призвали, по возможности, пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что этой зимой украинцы будут полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на пессимистические прогнозы ООН. Однако это будет возможным только при условии, что инфраструктура не получит повреждений в результате атак российских оккупантов.

Также после окончания войны Украине нужно будет строить новые энергетические мощности. Их будут создавать децентрализованно с использованием современных технологий.