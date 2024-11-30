Графіки відключення світла в Україні на завтра 1 грудня

В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло
Відключення світла знову діятимуть в Україні завтра, 1 грудня. Протягом доби обмеження будуть для однієї черги.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 30 листопада.
Відключення світла в Україні 1 грудня
Для побутових споживачів буде одна черга відключень з 13:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності — з 08:00 до 13:00.
Причиною є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Наразі енергетики працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджене противником обладнання.
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", — додали в Укренерго.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається важкою.
Також 26 листопада російські окупанти завдали удару по Тернополю. В результаті атаки було пошкоджено важливий енергетичний об'єкт.
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