Графіки відключення світла в Україні на завтра 1 грудня

Енергетик. Фото: ДТЕК

Відключення світла знову діятимуть в Україні завтра, 1 грудня. Протягом доби обмеження будуть для однієї черги.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Для побутових споживачів буде одна черга відключень з 13:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності — з 08:00 до 13:00.

Причиною є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджене противником обладнання.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", — додали в Укренерго.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається важкою.

Також 26 листопада російські окупанти завдали удару по Тернополю. В результаті атаки було пошкоджено важливий енергетичний об'єкт.