Графики отключения света в Украине на завтра 1 декабря

Энергетик. Фото: ДТЭК

Отключение света снова будут действовать в Украине завтра, 1 декабря. В течение суток ограничения будут для одной очереди.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в субботу, 30 ноября.

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Для бытовых потребителей будет одна очередь отключений с 13:00 до 22:00, а для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности — с 08:00 до 13:00.

Причиной является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы вернуть в работу поврежденное противником оборудование.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — добавили в Укрэнерго.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой.

Также 26 ноября российские оккупанты нанесли удар по Тернополю. В результате атаки был поврежден важный энергетический объект.