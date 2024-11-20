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В "Укренерго" повідомили, як відключатимуть світло завтра

20 листопада 2024 18:44
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Відключення світла 21 листопада — в Укренерго повідомили
Енергетики під час роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні у четвер, 21 листопада, будуть діяти стабілізаційні графіки відключень. Це сталося внаслідок пошкоджень, які російські обстріли завдали енергетичним об'єктам нашої держави.

Про це повідомили в "Укренерго".

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Завтра в Україні діятимуть графіки відключень. Загалом діятимуть дві черги:

  • 7:00-11:00 — одна черга відключень;
  • 11:00-19:00 — дві черги відключень; 
  • 19:00-22:00 — одна черга відключень.

Графік відключень за кожною адресою можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках оператора розподілу. 

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада", — говориться у повідомленні "Укренерго".

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб повернути світло до українських помешкань.

"Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — попередили в Укренерго.

Нагадаємо, на міжнародній виставці-конференції ReBuild Ukraine Construction and Energy представник Укренерго розповів про реконструкцію пошкоджених енергооб'єктів та плани на майбутнє

Також Новини.LIVE писали, що в Україні тимчасово впроваджували заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу. На таке рішення впливає три причини: погода, імпорт і зниження генерації.

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