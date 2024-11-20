Отключение света 21 ноября — в Укрэнерго сообщили

В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра
В Украине в четверг, 21 ноября, будут действовать стабилизационные графики отключений. Это произошло в результате повреждений, которые российские обстрелы нанесли энергетическим объектам нашего государства.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Отключение света 21 ноября
Завтра в Украине будут действовать графики отключений. В общей сложности будут действовать две очереди:
- 7:00-11:00 — одна очередь отключений;
- 11:00-19:00 — две очереди отключений;
- 19:00-22:00 — одна очередь отключений.
График отключений по каждому адресу можно узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", — говорится в сообщении "Укрэнерго".
В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в украинские дома.
"Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — предупредили в Укрэнерго.
Напомним, на международной выставке-конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy представитель Укрэнерго рассказал о реконструкции поврежденных энергообъектов и планах на будущее.
Также Новини.LIVE писали, что в Украине временно внедрялись меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса. На такое решение влияют три причины: погода, импорт и снижение генерации.
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