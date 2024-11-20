Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра arrow

В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

20 ноября 2024 18:44
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Отключение света 21 ноября — в Укрэнерго сообщили
Энергетики во время работы. Иллюстративное фото: ДТЭК
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине в четверг, 21 ноября, будут действовать стабилизационные графики отключений. Это произошло в результате повреждений, которые российские обстрелы нанесли энергетическим объектам нашего государства.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Читайте также:

Отключение света 21 ноября

Завтра в Украине будут действовать графики отключений. В общей сложности будут действовать две очереди:

  • 7:00-11:00 — одна очередь отключений;
  • 11:00-19:00 — две очереди отключений;
  • 19:00-22:00 — одна очередь отключений.

График отключений по каждому адресу можно узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в украинские дома.

"Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — предупредили в Укрэнерго.

Напомним, на международной выставке-конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy представитель Укрэнерго рассказал о реконструкции поврежденных энергообъектов и планах на будущее.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине временно внедрялись меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса. На такое решение влияют три причины: погода, импорт и снижение генерации.

Украина обстрелы война в Украине отключения света графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:04 В Генштабе объяснили, насколько значительна численность россиян

20:00 Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

19:24 Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:12 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

19:04 Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ

19:01 Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

18:44 В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

20:04 В Генштабе объяснили, насколько значительна численность россиян

20:00 Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

19:24 Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:12 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

19:04 Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ

19:01 Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

18:44 В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо