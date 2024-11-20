Отключение света 21 ноября — в Укрэнерго сообщили

Энергетики во время работы. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине в четверг, 21 ноября, будут действовать стабилизационные графики отключений. Это произошло в результате повреждений, которые российские обстрелы нанесли энергетическим объектам нашего государства.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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Завтра в Украине будут действовать графики отключений. В общей сложности будут действовать две очереди:

7:00-11:00 — одна очередь отключений;

11:00-19:00 — две очереди отключений;

19:00-22:00 — одна очередь отключений.

График отключений по каждому адресу можно узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в украинские дома.

"Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — предупредили в Укрэнерго.

Напомним, на международной выставке-конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy представитель Укрэнерго рассказал о реконструкции поврежденных энергообъектов и планах на будущее.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине временно внедрялись меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса. На такое решение влияют три причины: погода, импорт и снижение генерации.