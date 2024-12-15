Графіки відключень світла на завтра, 16 грудня

В Укренерго повідомили години відключень світла завтра
В енергосистемі України продовжують фіксувати дефіцит потужності через російські атаки та зниження температури повітря. Так, у понеділок, 16 грудня, для споживачів продовжать застосовувати обмеження.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Відключення світла 16 грудня
Завтра для побутових споживачів світло вимикатимуть протягом 07:00-20:00:
- 07:00-08:00 — одна черга;
- 08:00-12:00 — дві черги;
- 12:00-15:00 — півтори черги;
- 15:00-17:00 — дві черги;
- 17:00-19:00 — півтори черги;
- 19:00-20:00 — одна черга.
Водночас для промисловості та бізнесу відключення електроенергії діятимуть з 07:00 до 21:00.
Причиною є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Наразі тривають ремонтні роботи, енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням обладнання в роботу.
Нагадаємо, 13 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України: транспортні мережі та ключові об'єкти.
Нардеп Юрій Корольчук пояснив, за яких умов можливі відключення світла до 15 годин на добу.
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