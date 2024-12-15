Графіки відключень світла на завтра, 16 грудня

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжують фіксувати дефіцит потужності через російські атаки та зниження температури повітря. Так, у понеділок, 16 грудня, для споживачів продовжать застосовувати обмеження.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Завтра для побутових споживачів світло вимикатимуть протягом 07:00-20:00:

07:00-08:00 — одна черга;

08:00-12:00 — дві черги;

12:00-15:00 — півтори черги;

15:00-17:00 — дві черги;

17:00-19:00 — півтори черги;

19:00-20:00 — одна черга.

Водночас для промисловості та бізнесу відключення електроенергії діятимуть з 07:00 до 21:00.

Причиною є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Наразі тривають ремонтні роботи, енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням обладнання в роботу.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 13 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України: транспортні мережі та ключові об'єкти.

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