Графики отключений света на завтра, 16 декабря

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины продолжают фиксировать дефицит мощности из-за российских атак и снижения температуры воздуха. Так, в понедельник, 16 декабря, для потребителей продолжат применять ограничения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света 16 декабря

Завтра для бытовых потребителей свет будут выключаться в течение 07:00-20:00:

07:00-08:00 — одна очередь;

08:00-12:00 — две очереди;

12:00-15:00 — полторы очереди;

15:00-17:00 — две очереди;

17:00-19:00 — полторы очереди;

19:00-20:00 — одна очередь.

В то же время для промышленности и бизнеса отключения электроэнергии будут действовать с 7:00 до 21:00.

Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Сейчас продолжаются ремонтные работы, энергетики работают над скорейшим возвращением оборудования в работу.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, 13 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: транспортные сети и ключевые объекты.

Нардеп Юрий Корольчук объяснил, при каких условиях возможны отключения света до 15 часов в сутки.