Графики отключений света на завтра, 16 декабря

В Укрэнерго сообщили часы отключений света завтра
В энергосистеме Украины продолжают фиксировать дефицит мощности из-за российских атак и снижения температуры воздуха. Так, в понедельник, 16 декабря, для потребителей продолжат применять ограничения.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 16 декабря
Завтра для бытовых потребителей свет будут выключаться в течение 07:00-20:00:
- 07:00-08:00 — одна очередь;
- 08:00-12:00 — две очереди;
- 12:00-15:00 — полторы очереди;
- 15:00-17:00 — две очереди;
- 17:00-19:00 — полторы очереди;
- 19:00-20:00 — одна очередь.
В то же время для промышленности и бизнеса отключения электроэнергии будут действовать с 7:00 до 21:00.
Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Сейчас продолжаются ремонтные работы, энергетики работают над скорейшим возвращением оборудования в работу.
Напомним, 13 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: транспортные сети и ключевые объекты.
Нардеп Юрий Корольчук объяснил, при каких условиях возможны отключения света до 15 часов в сутки.
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