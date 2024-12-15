Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Укрэнерго сообщили часы отключений света завтра arrow

В Укрэнерго сообщили часы отключений света завтра

15 декабря 2024 21:30
Евгения Брюховецкая - редактор
Графики отключений света на завтра, 16 декабря
Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК
Евгения Брюховецкая - редактор

В энергосистеме Украины продолжают фиксировать дефицит мощности из-за российских атак и снижения температуры воздуха. Так, в понедельник, 16 декабря, для потребителей продолжат применять ограничения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света 16 декабря

Завтра для бытовых потребителей свет будут выключаться в течение 07:00-20:00:

  • 07:00-08:00 — одна очередь;
  • 08:00-12:00 — две очереди;
  • 12:00-15:00 — полторы очереди;
  • 15:00-17:00 — две очереди;
  • 17:00-19:00 — полторы очереди;
  • 19:00-20:00 — одна очередь.

В то же время для промышленности и бизнеса отключения электроэнергии будут действовать с 7:00 до 21:00.

Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Сейчас продолжаются ремонтные работы, энергетики работают над скорейшим возвращением оборудования в работу. 

null
Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, 13 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: транспортные сети и ключевые объекты.

Нардеп Юрий Корольчук объяснил, при каких условиях возможны отключения света до 15 часов в сутки.

Укрэнерго энергосистема отключения света свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:01 Похолодает ненадолго — синоптики спрогнозировали погоду на неделю

21:43 Во Львове судили владельца СТО, не оформлявшего работников

21:30 В Укрэнерго сообщили часы отключений света завтра

20:33 Украинцам выплачивают по 1 000 грн — как выгодно инвестировать

20:26 Бойко заявил о якобы атаках на язык РФ — Ермак отреагировал

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

20:13 Зеленский сообщил о новой функции в приложении Армія+

19:57 Из Чопа отправился первый поезд в Братиславу — детали

19:45 Украинцев штрафуют за форму одежды — юрист объяснил почему

19:30 В трех областях Украины заработают новые графики света уже ночью

19:28 Вифлеемский огонь передадут воинам на фронт, — военный

22:01 Похолодает ненадолго — синоптики спрогнозировали погоду на неделю

21:43 Во Львове судили владельца СТО, не оформлявшего работников

21:30 В Укрэнерго сообщили часы отключений света завтра

20:33 Украинцам выплачивают по 1 000 грн — как выгодно инвестировать

20:26 Бойко заявил о якобы атаках на язык РФ — Ермак отреагировал

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

20:13 Зеленский сообщил о новой функции в приложении Армія+

19:57 Из Чопа отправился первый поезд в Братиславу — детали

19:45 Украинцев штрафуют за форму одежды — юрист объяснил почему

19:30 В трех областях Украины заработают новые графики света уже ночью

19:28 Вифлеемский огонь передадут воинам на фронт, — военный

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК