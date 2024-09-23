В Укренерго повідомили, чи відключатимуть світло 24 вересня

Енергетики працюють з обладнанням. Фото: ДТЕК

В Україні у вівторок, 24 вересня, застосування графіків погодинних відключень світла не плануються. При цьому українців закликають бути відповідальними під час використання електроенергії.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Відключення світла 24 вересня

"Завтра, 24 вересня, застосування заходів обмеження енергоспоживання не прогнозується", — повідомила компанія в Telegram.

Водночас системний оператор закликає громадян споживати електроенергію ощадливо з 16 до 22 години. Користуватися потужними електроприладами закликають у денні години з 10:00 до 16:00.

Відключення світла 24 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні взимку прогнозують відключення електроенергії у споживачів через дефіцит. Однак за оптимістичного сценарію обмеження будуть застосовувати лише під час сильних морозів.

Також в Організації Об'єднаних Націй вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом. Так, електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.