В Укренерго повідомили, чи відключатимуть світло 24 вересня

В Укренерго повідомили, чи залишаться українці без світла завтра
В Україні у вівторок, 24 вересня, застосування графіків погодинних відключень світла не плануються. При цьому українців закликають бути відповідальними під час використання електроенергії.
Про це повідомила НЕК "Укренерго".
Відключення світла 24 вересня
"Завтра, 24 вересня, застосування заходів обмеження енергоспоживання не прогнозується", — повідомила компанія в Telegram.
Водночас системний оператор закликає громадян споживати електроенергію ощадливо з 16 до 22 години. Користуватися потужними електроприладами закликають у денні години з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, в Україні взимку прогнозують відключення електроенергії у споживачів через дефіцит. Однак за оптимістичного сценарію обмеження будуть застосовувати лише під час сильних морозів.
Також в Організації Об'єднаних Націй вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом. Так, електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.
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