В Укрэнерго сообщили, будут ли отключать свет 24 сентября

В Укрэнерго сообщили, останутся ли украинцы без света завтра
В Украине во вторник, 24 сентября, применение графиков почасовых отключений света не планируется. При этом украинцы призывают быть ответственными при использовании электроэнергии.
Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".
Отключение света 24 сентября
"Завтра, 24 сентября, применение мер по ограничению энергопотребления не прогнозируется", — сообщила компания в Telegram.
В то же время системный оператор призывает граждан потреблять электроэнергию бережно с 16 до 22 часов. Пользоваться мощными электроприборами призывают в дневные часы с 10:00 до 16:00.
Напомним, в Украине зимой прогнозируют отключение электроэнергии у потребителей из-за дефицита. Однако при оптимистическом сценарии ограничения будут применяться только во время сильных морозов.
Также в Организации Объединенных Наций считают, что в Украине зимой будет сверхсложная ситуация со светом. Так, электроэнергии может не быть 4-18 часов в сутки.
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