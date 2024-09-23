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В Укрэнерго сообщили, останутся ли украинцы без света завтра

23 сентября 2024 19:05
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Укрэнерго сообщили, будут ли отключать свет 24 сентября
Энергетики работают с оборудованием. Фото: ДТЭК
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине во вторник, 24 сентября, применение графиков почасовых отключений света не планируется. При этом украинцы призывают быть ответственными при использовании электроэнергии.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

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"Завтра, 24 сентября, применение мер по ограничению энергопотребления не прогнозируется", — сообщила компания в Telegram.

В то же время системный оператор призывает граждан потреблять электроэнергию бережно с 16 до 22 часов. Пользоваться мощными электроприборами призывают в дневные часы с 10:00 до 16:00.

Укрэнерго
Отключение света 24 сентября. Фото: скриншот

Напомним, в Украине зимой прогнозируют отключение электроэнергии у потребителей из-за дефицита. Однако при оптимистическом сценарии ограничения будут применяться только во время сильных морозов.

Также в Организации Объединенных Наций считают, что в Украине зимой будет сверхсложная ситуация со светом. Так, электроэнергии может не быть 4-18 часов в сутки.

украинцы Украина Укрэнерго отключения света графики отключений света

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