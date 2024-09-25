Графіки відключення світла у четвер, 26 вересня, від Укренерго

Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: УНІАН

У четвер, 26 вересня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключення світла 26 вересня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні через постійні атаки РФ.

Також зазначимо, що у ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих теплоелектростанцій.