Графики отключения света в четверг, 26 сентября, от Укрэнерго

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: УНИАН

В четверг, 26 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 26 сентября

Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине из-за постоянных атак РФ.

Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.