Графики отключения света в четверг, 26 сентября, от Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, будут ли завтра выключать свет в Украине
25 сентября 2024 18:36
Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: УНИАН
В четверг, 26 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.
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Графики отключения света 26 сентября
Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине из-за постоянных атак РФ.
Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.
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