Відключення світла 23 вересня — в Укренерго відповіли

В "Укренерго" повідомили, чи будуть відключати світло завтра
На початок нового тижня, 23 вересня, відключень світла не передбачається. Тим не менш, українців закликають відповідально підходити до використання електроенергії.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram у неділю, 23 вересень.
Відключення світла 23 вересня
"Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться в повідомленні.
Водночас користувачів просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.
Нагадаємо, в Україні взимку прогнозують відключення електроенергії у споживачів через дефіцит. Однак за оптимістичного сценарію, обмеження будуть застосовувати лише під час сильних морозів.
Також в Організації Об'єднаних Націй вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом. Так, електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.
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