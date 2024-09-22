Відключення світла 23 вересня — в Укренерго відповіли

Енергетики проводять роботи на об'єкті. Фото: ДТЕК

На початок нового тижня, 23 вересня, відключень світла не передбачається. Тим не менш, українців закликають відповідально підходити до використання електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram у неділю, 23 вересень.

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Відключення світла 23 вересня

"Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться в повідомленні.

Водночас користувачів просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.

"Укренерго" про відключення 23 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні взимку прогнозують відключення електроенергії у споживачів через дефіцит. Однак за оптимістичного сценарію, обмеження будуть застосовувати лише під час сильних морозів.

Також в Організації Об'єднаних Націй вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом. Так, електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.