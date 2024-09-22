Отключение света 23 сентября - в Укрэнерго ответили

Энергетики производят работы на объекте. Фото: ДТЭК

К началу новой недели, 23 сентября, отключений света не предполагается. Тем не менее, украинцы призывают ответственно подходить к использованию электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 23 сентября.

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Отключение света 23 сентября

"Завтра, 23 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

В то же время пользователей просят бережливо потреблять электроэнергию в вечерние часы и не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Укрэнерго об отключении 23 сентября. Фото: скриншот

Напомним, в Украине зимой прогнозируют отключения электроэнергии у потребителей из-за дефицита. Однако при оптимистическом сценарии ограничения будут применять только во время сильных морозов.

Также в Организации Объединенных Наций считают, что в Украине зимой будет сверхсложная ситуация со светом. Так, электроэнергии может не быть 4-18 часов в сутки.