Відключення світла в Україні — чого чекати 22 вересня

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

В енергосистемі України ситуація покращується. Заходи обмеження споживання у неділю, 22 вересня, не плануються.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 21 вересня.

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"Завтра, 12 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що у випадку зміни ситуації повідомлять додатково.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні взимку прогнозують відключення електроенергії у споживачів через дефіцит. Однак за оптимістичного сценарію, обмеження будуть застосовувати лише під час сильних морозів.

Також в Організації Об'єднаних Націй вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом. Так, електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.