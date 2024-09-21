Відключення світла в Україні — чого чекати 22 вересня

Ситуація зі світлом в Україні — які обмеження будуть діяти завтра
В енергосистемі України ситуація покращується. Заходи обмеження споживання у неділю, 22 вересня, не плануються.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 21 вересня.
Відключення світла в Україні
"Завтра, 12 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго наголосили, що у випадку зміни ситуації повідомлять додатково.
Нагадаємо, в Україні взимку прогнозують відключення електроенергії у споживачів через дефіцит. Однак за оптимістичного сценарію, обмеження будуть застосовувати лише під час сильних морозів.
Також в Організації Об'єднаних Націй вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом. Так, електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.
Читайте Новини.LIVE!