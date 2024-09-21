Отключение света в Украине — чего ждать 22 сентября

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины ситуация улучшается. Меры по ограничению потребления в воскресенье, 22 сентября, не планируются.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в субботу, 21 сентября.

Читайте также:

Отключение света в Украине

"Завтра, 12 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что в случае изменения ситуации сообщат дополнительно.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Украине зимой прогнозируют отключение электроэнергии у потребителей из-за дефицита. Однако при оптимистическом сценарии ограничения будут применять только во время сильных морозов.

Также в Организации Объединенных Наций считают, что в Украине зимой будет сверхсложная ситуация со светом. Так, электроэнергии может не быть 4-18 часов в сутки.