Графіки відключень на завтра, 27 вересня, від Укренерго

Електрик ремонтує опору електропередач. Фото ілюстративне: ДТЕК

У п'ятницю, 27 вересня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 27 вересня

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денний час — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні через постійні атаки РФ.

Також зазначимо, що у ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих теплоелектростанцій.