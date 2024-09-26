Графики отключений на завтра, 27 сентября, от Укрэнерго

Электрик ремонтирует сопротивление электропередач. Фото иллюстративное: ДТЭК

В пятницу, 27 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 27 сентября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневное время — с 10:00 до 16:00 ", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине из-за постоянных атак РФ.

Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.