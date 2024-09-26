Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра arrow

В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

26 сентября 2024 18:51
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Графики отключений на завтра, 27 сентября, от Укрэнерго
Электрик ремонтирует сопротивление электропередач. Фото иллюстративное: ДТЭК
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В пятницу, 27 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Графики отключения света 27 сентября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневное время — с 10:00 до 16:00 ", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго
Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине из-за постоянных атак РФ.

Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.

Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:54 В Грузии правящая партия пиарится на разбитых украинских городах — реакция МИД

19:49 Байден назвал причину, почему он вышел из президентской гонки

19:47 В Вашингтоне Зеленский и первая леди встретились с Джо и Джилл Байденами

19:11 В Одессе задержали активиста — в чем его подозревают

19:08 В США отреагировали на новые ядерные угрозы Путина

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

19:05 Поддержка восстановления Украины — сколько стран подписали декларацию

18:51 В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

18:47 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 — перечень категорий

18:42 В Киеве неизвестные в форме стражей порядка похитили иностранца и просили выкуп

18:27 Выезд за границу исключенного с учета — нужна ли справка ВВК

19:54 В Грузии правящая партия пиарится на разбитых украинских городах — реакция МИД

19:49 Байден назвал причину, почему он вышел из президентской гонки

19:47 В Вашингтоне Зеленский и первая леди встретились с Джо и Джилл Байденами

19:11 В Одессе задержали активиста — в чем его подозревают

19:08 В США отреагировали на новые ядерные угрозы Путина

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

19:05 Поддержка восстановления Украины — сколько стран подписали декларацию

18:51 В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

18:47 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 — перечень категорий

18:42 В Киеве неизвестные в форме стражей порядка похитили иностранца и просили выкуп

18:27 Выезд за границу исключенного с учета — нужна ли справка ВВК

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью