Відключення світла в Україні 21 листопада — дані Укренерго

В Укренерго посилили заходи обмеження споживання — що відомо
В Укренерго оновили інформацію щодо відключень світла сьогодні, 21 листопада. Замість двох черг відключання, які мали діяти до 19:00, повідомляється про посилення обмежень.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 21 листопада.
Як сьогодні відключатимуть світло
За інформацією Укренерго, сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання.
Надалі заходи обмеження споживання вони будуть застосовуватись так:
🔹 14:00-19:00 — три черги відключень
🔹 19:00-22:00 — одна черга відключень
Також енергетики нагадують про необхідність споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.
"Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", — йдеться в повідомленні.
Графік відключення світла по областях
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.
Раніше Новини.LIVE писали, що вранці 21 листопада у чотирьох областях за вказівкою Укренерго було застосовано екстрені відключення світла. Це пов'язано з обстрілами російських військ.
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