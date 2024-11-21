Графік відключення світла 21 листопада — де не буде електроенергії

Енергетики ремонтують електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Вранці 21 листопада у чотирьох областях за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла. Це пов'язано з обстрілами російських військ.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що в разі змін українців будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.

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