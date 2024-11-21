График отключения света 21 ноября — где не будет электроэнергии

Энергетики ремонтируют электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Утром 21 ноября в четырех областях по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света. Это связано с обстрелами российских войск.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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"Киев, а также Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что в случае перемен украинцев будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимой значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блекаут.

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