Отключение света в Украине 21 ноября — данные Укрэнерго

В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно
В Укрэнерго обновили информацию об отключениях света сегодня, 21 ноября. Вместо двух очередей отключения, которые должны были действовать до 19:00, сообщается об усилении ограничений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 21 ноября.
Как сегодня будут отключать свет
По информации Укрэнерго, сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления.
В дальнейшем меры по ограничению потребления будут применяться так:
🔹 14:00-19:00 — три очереди отключений
🔹 19:00-22:00 — одна очередь отключений
Также энергетики напоминают о необходимости потреблять электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.
"Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго", — говорится в сообщении.
График отключения света по областям
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимой значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.
Ранее Новости.LIVE писали, что утром 21 ноября в четырех областях по указанию Укрэнерго были применены экстренные отключения света. Это связано с обстрелами российских войск.
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