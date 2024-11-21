Отключение света в Украине 21 ноября — данные Укрэнерго

Энергетики на объекте. Фото: ДТЭК

В Укрэнерго обновили информацию об отключениях света сегодня, 21 ноября. Вместо двух очередей отключения, которые должны были действовать до 19:00, сообщается об усилении ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 21 ноября.

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Как сегодня будут отключать свет

По информации Укрэнерго, сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления.

В дальнейшем меры по ограничению потребления будут применяться так:

🔹 14:00-19:00 — три очереди отключений

🔹 19:00-22:00 — одна очередь отключений

Также энергетики напоминают о необходимости потреблять электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.

"Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

График отключения света по областям

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимой значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.

Ранее Новости.LIVE писали, что утром 21 ноября в четырех областях по указанию Укрэнерго были применены экстренные отключения света. Это связано с обстрелами российских войск.