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В Укренерго попередили про відключення світла сьогодні

3 березня 2025 11:14
Євгенія Брюховецька - редактор
В Укренерго назвали години відключень світла сьогодні
Аварійна бригада ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В енергосистемі України у понеділок, 3 березня, продовжують фіксувати дефіцит світла. Внаслідок цього для споживачів застосовують обмеження електроенергії.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі

Так, наразі рівень споживання електроенергії залишається високим, тому зберігається необхідність ощадливого споживання. Українців закликають не вмикати одразу кілька потужних електроприладів у період з 14:00 до 21:00.

Водночас сьогодні рівень споживання на 3,5% вищий, аніж у той самий час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причиною є традиційне підвищення енергоспоживання на початку робочого тижня та хмарна погода.

А вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері, однак він на 5,8% нижчий, аніж у попередню неділю — 23 лютого. Це пов'язано з підвищенням температури повітря на всій території України.

"Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", — зауважили в Укренерго.

Тому сьогодні для збалансування енергосистеми з 14:00 до 21:00 будуть застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. 

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Скриншот допису Укренерго
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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, у Міненерго повідомили про оголошення Італією підтримки енергетичного сектору України.

А міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що тарифи на електроенергію залишатимуться чинними до завершення опалювального сезону.

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