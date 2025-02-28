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У двох областях України застосували аварійні відключення світла

28 лютого 2025 17:51
Аркадій Пастула - Редактор
В Україні 28 лютого застосували екстрені відключення світла — які області
Енергетики. Фото: ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор

У двох областях України у пʼятницю, 28 лютого, застосували аварійні відключення світла. Таку команду дало Укренерго.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Екстрені відключення світла наразі застосовуються у:

  • Києві та області;
  • Дніпропетровській області.

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати", — додали у ДТЕК.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

В Укренерго зазначили, що причиною відключень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

"Першочергово — відключаються промислові споживачі та бізнес. Графіки обмеження потужності для промисловості — продовжують діяти", — йдеться у повідомленні.

Обмеження для побутових споживачів не застосовуються, за винятком аварійних ситуацій в мережах.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що тарифи на електроенергію залишатимуться чинними до завершення опалювального сезону.

Також народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що у 2024 році "Укренерго" разом з Агентством з відновлення завершили будівництво 70 захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури.

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