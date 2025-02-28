В Украине 28 февраля применили экстренные отключения света — какие области

В двух областях Украины применили аварийные отключения света
В двух областях Украины в пятницу, 28 февраля, применили аварийные отключения света. Такую команду дало Укрэнерго.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Аварийные отключения света
Экстренные отключения света сейчас применяются в:
- Киеве и области;
- Днепропетровской области.
"В случае изменений будем оперативно вас информировать", — добавили в ДТЭК.
В Укрэнерго отметили, что причиной отключений являются последствия российских атак на энергообъекты.
"В первую очередь — отключаются промышленные потребители и бизнес. Графики ограничения мощности для промышленности — продолжают действовать", — говорится в сообщении.
Ограничения для бытовых потребителей не применяются, за исключением аварийных ситуаций в сетях.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что тарифы на электроэнергию будут оставаться в силе до завершения отопительного сезона.
Также народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что в 2024 году "Укрэнерго" вместе с Агентством по восстановлению завершили строительство 70 защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры.
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