В Укрэнерго назвали часы отключений света сегодня

Аварийная бригада ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины в понедельник, 3 марта, продолжают фиксировать дефицит света. Вследствие этого для потребителей применяют ограничения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

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Так, сейчас уровень потребления электроэнергии остается высоким, поэтому сохраняется необходимость экономного потребления. Украинцев призывают не включать сразу несколько мощных электроприборов в период с 14:00 до 21:00.

В то же время сегодня уровень потребления на 3,5% выше, чем в то же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причиной является традиционное повышение энергопотребления в начале рабочей недели и облачная погода.

А вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером, однако он на 5,8% ниже, чем в предыдущее воскресенье — 23 февраля. Это связано с повышением температуры воздуха на всей территории Украины.

"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются", — отметили в Укрэнерго.

Поэтому сегодня для сбалансирования энергосистемы с 14:00 до 21:00 будут применять меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Скриншот поста Укрэнерго

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, в Минэнерго сообщили об объявлении Италией поддержки энергетического сектора Украины.

А министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что тарифы на электроэнергию будут оставаться в силе до завершения отопительного сезона.