Росія вдарила по енергосистемі України 7 березня — яка ситуація

Працівники ДСНС на атакованому об'єкті. Фото: ДСНС України

Вночі та вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти в кількох областях, що призвело до відключення електропостачання у деяких регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Наслідки російських атак на енергооб'єкти 7 березня

За повідомленням "Укренерго", через удари противника в низці областей зафіксовано знеструмлення споживачів. Фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після стабілізації ситуації з безпекою.

"Ремонтні бригади обленерго роблять все можливе для того, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене устаткування та заживити всіх знеструмлених споживачів", — повідомили в Укренерго.

Ситуація зі споживанням електроенергії

Наразі рівень споживання помітно знижується. Станом на 9:30 ранку 7 березня, він виявився на 9,3% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня.

Енергетики пояснюють, що споживання знизилось через сильне потепління по Україні, а також зростання ефективності роботи побутових сонячних електростанцій (СЕС).

Попри це, Укренерго закликає українців користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 15:00, що допоможе стабілізувати навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у Нафтогаз прокоментували російську атаку на газооб'єкти в Україні.

Стало відомо, що у Тернопільській області виникли проблеми з газопостачанням внаслідок російської атаки.

Також міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував російську атаку на енергооб'єкти.