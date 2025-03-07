Масований обстріл 7 березня — Галущенко прокоментував поточну ситуацію

Пошкоджене обладнання на електрооб'єкті. Фото ілюстративне: скриншот

Вранці 7 березня Росія вкотре завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній та газовій інфраструктурі України. Наразі триває ліквідація наслідків.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Міністр енергетики наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує критично важливі об'єкти, прагнучи залишити українців без світла і тепла.

За його словами, в регіонах, де зараз дозволяє безпекова ситуація, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації постачання електроенергії та газу.

"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", – зазначив міністр.

Галущенко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях, поки триває загроза. Він також попередив, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і закликав слідкувати за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, Росія, підняла в повітря кілька бомбардувальників Ту-95, які здійснили пуски ракет.

Згодом вибухи було чутно у кількох містах України, зокрема в Івано-Франківську, Харкові, Полтаві, Київській області, а також у передмісті Одеси.