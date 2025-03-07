Массированный обстрел 7 марта — Галущенко прокомментировал текущую ситуацию

Галущенко прокомментировал российские атаки на энергообъекты
Утром 7 марта Россия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Россия атакует критические объекты, чтобы терроризировать украинцев
Министр энергетики отметил, что враг целенаправленно атакует критически важные объекты, стремясь оставить украинцев без света и тепла.
По его словам, в регионах, где сейчас позволяет ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов. Принимаются все необходимые меры для стабилизации поставок электроэнергии и газа.
"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — отметил министр.
Галущенко призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях, пока продолжается угроза. Он также предупредил, что ситуация в энергосистеме может меняться, и призвал следить за официальными сообщениями.
Напомним, Россия, подняла в воздух несколько бомбардировщиков Ту-95, которые осуществили пуски ракет.
Впоследствии взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в частности в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Киевской области, а также в пригороде Одессы.
Читайте Новини.LIVE!