Массированный обстрел 7 марта — Галущенко прокомментировал текущую ситуацию

Поврежденное оборудование на электрообъекте. Фото иллюстративное: скриншот

Утром 7 марта Россия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической и газовой инфраструктуре Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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Министр энергетики отметил, что враг целенаправленно атакует критически важные объекты, стремясь оставить украинцев без света и тепла.

По его словам, в регионах, где сейчас позволяет ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов. Принимаются все необходимые меры для стабилизации поставок электроэнергии и газа.

"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — отметил министр.

Галущенко призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях, пока продолжается угроза. Он также предупредил, что ситуация в энергосистеме может меняться, и призвал следить за официальными сообщениями.

Напомним, Россия, подняла в воздух несколько бомбардировщиков Ту-95, которые осуществили пуски ракет.

Впоследствии взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в частности в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Киевской области, а также в пригороде Одессы.