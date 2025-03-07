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РФ атакувала Тернопільщину — попередили про проблеми з газом

7 березня 2025 07:29
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Тернопільщини 7 березня — людей попередили про обмеження з подачею газу
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 7 березня атакували Тернопільську область. Зафіксовано прильоти в критичний промисловий об’єкт.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода у Telegram.

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"Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт", — розповів Негода.

Він попередив, що можуть бути обмеження з подачею газу. 

За словами начальника ОВА, сили протиповітряної оборони збили ракету окупантів. На щастя, люди не постраждали. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

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Допис Негоди. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Тернополі лунали близько 04:40. Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Також загарбники зранку 7 березня завдали удару по Харкову. Ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури.

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