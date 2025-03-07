Обстріл Тернопільщини 7 березня — людей попередили про обмеження з подачею газу

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 7 березня атакували Тернопільську область. Зафіксовано прильоти в критичний промисловий об’єкт.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода у Telegram.

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Атака на Тернопільщину 7 березня

"Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт", — розповів Негода.

Він попередив, що можуть бути обмеження з подачею газу.

За словами начальника ОВА, сили протиповітряної оборони збили ракету окупантів. На щастя, люди не постраждали. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Допис Негоди. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Тернополі лунали близько 04:40. Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Також загарбники зранку 7 березня завдали удару по Харкову. Ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури.