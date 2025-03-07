Обстрел Тернопольщины 7 марта — людей предупредили об ограничениях с подачей газа

РФ атаковала Тернопольщину — предупредили о проблемах с газом
Российские оккупанты в ночь на 7 марта атаковали Тернопольскую область. Зафиксированы прилеты в критический промышленный объект.
Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram.
Атака на Тернопольскую область 7 марта
"В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект", — рассказал Негода.
Он предупредил, что могут быть ограничения с подачей газа.
По словам начальника ОВА, силы противовоздушной обороны сбили ракету оккупантов. К счастью, люди не пострадали. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
Напомним, взрывы в Тернополе раздавались около 04:40. Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками.
Также захватчики утром 7 марта нанесли удар по Харькову. Враг атаковал объект гражданской инфраструктуры.
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