Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow РФ атаковала Тернопольщину — предупредили о проблемах с газом arrow

РФ атаковала Тернопольщину — предупредили о проблемах с газом

7 марта 2025 07:29
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Тернопольщины 7 марта — людей предупредили об ограничениях с подачей газа
Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 7 марта атаковали Тернопольскую область. Зафиксированы прилеты в критический промышленный объект.

Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram.

Читайте также:

Атака на Тернопольскую область 7 марта

"В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект", — рассказал Негода.

Он предупредил, что могут быть ограничения с подачей газа.

По словам начальника ОВА, силы противовоздушной обороны сбили ракету оккупантов. К счастью, люди не пострадали. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

null
Пост Негоды. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Тернополе раздавались около 04:40. Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками.

Также захватчики утром 7 марта нанесли удар по Харькову. Враг атаковал объект гражданской инфраструктуры.

Тернополь Тернопольская область обстрелы газ оккупанты
Реклама
Реклама
Реклама