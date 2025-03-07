Россия ударила по энергосистеме Украины 7 марта — какая ситуация

Работники ГСЧС на атакованном объекте. Фото: ГСЧС Украины

Ночью и утром российские войска осуществили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты в нескольких областях, что привело к отключению электроснабжения в некоторых регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Последствия российских атак на энергообъекты 7 марта

По сообщению "Укрэнерго", из-за ударов противника в ряде областей зафиксировано обесточивание потребителей. Специалисты начали аварийно-восстановительные работы сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

"Ремонтные бригады облэнерго делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и оживить всех обесточенных потребителей", — сообщили в Укрэнерго.

Ситуация с потреблением электроэнергии

Сейчас уровень потребления заметно снижается. По состоянию на 9:30 утра 7 марта он оказался на 9,3% ниже, чем в то же время предыдущего дня.

Энергетики объясняют, что потребление снизилось из-за сильного потепления по Украине, а также роста эффективности работы бытовых солнечных электростанций (СЭС).

Несмотря на это, Укрэнерго призывает украинцев пользоваться мощными электроприборами в период продуктивной работы СЭС — с 10:00 до 15:00, что поможет стабилизировать нагрузку на энергосистему.

Напомним, в Нафтогаз прокомментировали российскую атаку на газообъекты в Украине.

Стало известно, что в Тернопольской области возникли проблемы с газоснабжением в результате российской атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал российскую атаку на энергообъекты.