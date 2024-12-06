Графіки відключень світла 7 грудня від Укренерго

Аварійна бригада ремонтує електромережу. Фото: Львівобленерго

У суботу, 7 грудня, тривалість обмежень електропостачання для побутових споживачів та бізнесу буде скорочена. Застосовуватимуть лише одну чергу відключень.

Про це повідомили в Укренерго.

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В Укренерго зазначають, що для побутових споживачів передбачена одна черга відключень з 09:00 до 20:00.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 21:00.

Обмеження запроваджено тимчасово через пошкодження енергетичної інфраструктури під час ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики активно відновлюють пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укренерго у Facebook

Нагадаємо, українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі складно спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.