Графики отключений света 7 декабря от Укрэнерго

Аварийная бригада ремонтирует электросеть. Фото: Львовоблэнерго

В субботу, 7 декабря, продолжительность ограничений электроснабжения для бытовых потребителей и бизнеса будет сокращена. Применят только одну очередь отключений.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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В Укрэнерго отмечают, что для бытовых потребителей предусмотрена одна очередь отключений с 09:00 до 20:00.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 21:00.

Ограничения введены временно из-за повреждений энергетической инфраструктуры во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики активно восстанавливают поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть стабильное электроснабжение.

"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго в Facebook

Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.