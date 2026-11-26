Репатріація загиблих військових. Фото: facebook.com/koordshtab

Україна продовжує роботу з повернення тіл загиблих унаслідок російської агресії. Після репатріаційних заходів фахівці мають встановити особи повернутих людей, адже наразі їхня належність до українських військовослужбовців не підтверджена.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Новини.LIVE.

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В Україну повернули тіла 250 загиблих

За результатами репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію доправили тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Процес репатріації загиблих українських військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Надалі слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть необхідні процедури для ідентифікації загиблих.

Хто долучився до репатріації

Повернення тіл стало результатом спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки й оборони.

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До заходів також долучилися представники Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Координаційному штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в організації репатріації.

Окремо відзначили роботу військовослужбовців Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Вони перевозять тіла до спеціалізованих державних установ і організовують їх передачу правоохоронцям та представникам судово-медичної експертизи.

Раніше Новини.LIVE писали про російський удар по Запоріжжю, внаслідок якого загинули четверо працівників обласної поліції. Серед них — 40-річний підполковник Руслан Сіроух, 36-річна майорка Катерина Рєзнікова, 32-річна капітанка Оксана Рисей та 38-річний капітан Євген Смиков.

Також СБУ викрила керівника одного з управлінь Командування логістики Повітряних сил ЗСУ на корупції під час закупівель для військових аеродромів. За даними слідства, він передавав представнику приватної компанії інформацію про майбутні тендери та допомагав підлаштовувати документацію під конкретного учасника.