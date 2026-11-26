В Украину вернули тела 250 погибших для идентификации
Украина продолжает работу по возвращению тел погибших в результате российской агрессии. После репатриации специалистам предстоит установить личности возвращенных людей, поскольку на данный момент их принадлежность к украинским военнослужащим не подтверждена.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Новини.LIVE.
В Украину возвращены тела 250 погибших
По итогам репатриационных мероприятий на подконтрольную Украине территорию доставили тела 250 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.
В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые процедуры для идентификации погибших.
Кто участвовал в репатриации
Возвращение тел стало результатом совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмена и других структур сектора безопасности и обороны.
К мероприятиям также присоединились представители Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Координационном штабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в организации репатриации.
Отдельно отметили работу военнослужащих Объединенного центра обеспечения мероприятий по гражданско-военному сотрудничеству ВСУ. Они доставляют тела в специализированные государственные учреждения и организуют их передачу правоохранительным органам и представителям судебно-медицинской экспертизы.
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