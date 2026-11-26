Репатриация погибших военнослужащих. Фото: facebook.com/koordshtab

Украина продолжает работу по возвращению тел погибших в результате российской агрессии. После репатриации специалистам предстоит установить личности возвращенных людей, поскольку на данный момент их принадлежность к украинским военнослужащим не подтверждена.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Новини.LIVE.

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В Украину возвращены тела 250 погибших

По итогам репатриационных мероприятий на подконтрольную Украине территорию доставили тела 250 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Процесс репатриации погибших украинских военнослужащих. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые процедуры для идентификации погибших.

Кто участвовал в репатриации

Возвращение тел стало результатом совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмена и других структур сектора безопасности и обороны.

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К мероприятиям также присоединились представители Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Координационном штабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в организации репатриации.

Отдельно отметили работу военнослужащих Объединенного центра обеспечения мероприятий по гражданско-военному сотрудничеству ВСУ. Они доставляют тела в специализированные государственные учреждения и организуют их передачу правоохранительным органам и представителям судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Новини.LIVE писали о российском ударе по Запорожью, в результате которого погибли четверо сотрудников областной полиции. Среди них — 40-летний подполковник Руслан Сироух, 36-летняя майор Екатерина Резникова, 32-летняя капитан Оксана Рысей и 38-летний капитан Евгений Смыков.

Также СБУ разоблачила руководителя одного из управлений Командования логистики Воздушных сил ВСУ в коррупции при закупках для военных аэродромов. По данным следствия, он передавал представителю частной компании информацию о предстоящих тендерах и помогал подгонять документацию под конкретного участника.