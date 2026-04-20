Погода в Україні 21 квітня — в які регіони прийдуть заморозки

Прохолодна та дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 20 квітня, в Україні очікується нестійка весняна погода з опадами, туманами та нічними заморозками.У деяких областях температура повітря вдень опуститься до +3...+8 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Meteoprog.

Якою буде погода 21 квітня

За прогнозом синоптиків, завтра дощі пройдуть у західних областях, а вдень місцями також у центральній частині країни та на Одещині. В інших регіонах істотних опадів не очікується.

Вночі та вранці подекуди можливі тумани, що може ускладнювати видимість на дорогах.Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Карта температур в Україні на 21 квітня. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С. Водночас у північних, центральних і східних областях можливі заморозки — як на поверхні ґрунту, так і в повітрі до 0…-3 °С.

Удень повітря прогріється до +9…+15 °С, однак у західних регіонах місцями залишатиметься прохолодніше — лише +3…+8 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень 20-26 квітня. У ці дні очікуються часті опади, поривчастий вітер і нічні заморозки в окремих регіонах.

Також сьогодні на Сонці було кілька спалахів, але магнітних бур на Землі не прогнозують. Такі явища вважаються вкрай слабкими і минають абсолютно непомітно для магнітосфери Землі, не провокуючи збурень.