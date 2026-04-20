На Сонці стався спалах класу B: коли чекати магнітні бурі

Вплив Сонця на самопочуття.

Початок робочого тижня не принесе метеозалежним людям неприємних сюрпризів: у понеділок, 20 квітня, космічна погода залишатиметься спокійною, а магнітних бур на Землі не прогнозують.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 20 квітня прогноз для метеозалежних

У понеділок, 20 квітня, жителі планети можуть не хвилюватися через геомагнітні коливання — жодних магнітних бур цього дня не передбачається. Фахівці фіксують стабільно низьку активність Сонця протягом останньої доби.

На поверхні зорі стався лише один незначний спалах, який класифікували як рівень В. Такі явища вважаються вкрай слабкими і минають абсолютно непомітно для магнітосфери Землі, не провокуючи збурень.

Магнітні бурі з 20 до 23 квітня.

Раптові магнітні бурі здатні суттєво погіршувати самопочуття та становити загрозу для здоров'я.

Найчастіше під час бур люди скаржаться на інтенсивний головний біль, запаморочення, нудоту та різкі перепади артеріального тиску. Крім того, сонячна активність може викликати порушення серцевого ритму, безсоння, загальну слабкість, ломоту в суглобах та м'язах. Нерідко страждає і психоемоційний стан: з'являється підвищена тривожність, дратівливість, апатія або безпричинні зміни настрою.

