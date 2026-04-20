Главная Новости дня На Солнце произошла вспышка класса B: когда ждать магнитные бури

На Солнце произошла вспышка класса B: когда ждать магнитные бури

Дата публикации 20 апреля 2026 11:21
Влияние Солнца на самочувствие. Фото: коллаж Новости.LIVE

Начало рабочей недели не принесет метеозависимым людям неприятных сюрпризов: в понедельник, 20 апреля, космическая погода будет оставаться спокойной, а магнитных бурь на Земле не прогнозируют.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 20 апреля прогноз для метеозависимых

В понедельник, 20 апреля, жители планеты могут не волноваться из-за геомагнитных колебаний — никаких магнитных бурь в этот день не предвидится. Специалисты фиксируют стабильно низкую активность Солнца в течение последних суток.

На поверхности звезды произошла лишь одна незначительная вспышка, которую классифицировали как уровень В. Такие явления считаются крайне слабыми и проходят совершенно незаметно для магнитосферы Земли, не провоцируя возмущений.

null
Магнитные бури с 20 по 23 апреля. Фото: скриншот

Внезапные магнитные бури способны существенно ухудшать самочувствие и представлять угрозу для здоровья.

Чаще всего во время бурь люди жалуются на интенсивную головную боль, головокружение, тошноту и резкие перепады артериального давления. Кроме того, солнечная активность может вызвать нарушения сердечного ритма, бессонницу, общую слабость, ломоту в суставах и мышцах. Нередко страдает и психоэмоциональное состояние: появляется повышенная тревожность, раздражительность, апатия или беспричинные смены настроения.

Как писали ранее Новини.LIVE, синоптик Наталья Диденко прогнозировала возвращение похолодания. Дожди и ветры накроют Украину, местами возможны заморозки.

Также синоптики спрогнозировали, как в Украине изменится погода в течение недели с 20 по 26 апреля. В некоторых регионах ударят заморозки, возможен мокрый снег и порывистый ветер.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
