Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украину придут заморозки и дожди: где завтра будет холоднее всего

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 14:54
Погода в Украине 21 апреля — в какие регионы придут заморозки
Прохладная и дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 20 апреля, в Украине ожидается неустойчивая весенняя погода с осадками, туманами и ночными заморозками. В некоторых областях температура воздуха днем опустится до +3...+8 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Meteoprog.

Какой будет погода 21 апреля

По прогнозу синоптиков, завтра дожди пройдут в западных областях, а днем местами также в центральной части страны и в Одесской области. В других регионах существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром местами возможны туманы, что может затруднять видимость на дорогах. ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Погода на 21 квітня
Карта температур в Украине на 21 апреля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха ночью составит +2...+8 °С. В то же время в северных, центральных и восточных областях возможны заморозки — как на поверхности почвы, так и в воздухе до 0...-3 °С.

Читайте также:

Днем воздух прогреется до +9...+15 °С, однако в западных регионах местами будет оставаться прохладнее — всего +3...+8 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю 20-26 апреля. В эти дни ожидаются частые осадки, порывистый ветер и ночные заморозки в отдельных регионах.

Также сегодня на Солнце было несколько вспышек, но магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Такие явления считаются крайне слабыми и проходят совершенно незаметно для магнитосферы Земли, не провоцируя возмущений.

погода синоптик погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации