Погода в Украине 21 апреля — в какие регионы придут заморозки

В Украину придут заморозки и дожди: где завтра будет холоднее всего
В понедельник, 20 апреля, в Украине ожидается неустойчивая весенняя погода с осадками, туманами и ночными заморозками. В некоторых областях температура воздуха днем опустится до +3...+8 °С.
Какой будет погода 21 апреля
По прогнозу синоптиков, завтра дожди пройдут в западных областях, а днем местами также в центральной части страны и в Одесской области. В других регионах существенных осадков не ожидается.
Ночью и утром местами возможны туманы, что может затруднять видимость на дорогах. ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит +2...+8 °С. В то же время в северных, центральных и восточных областях возможны заморозки — как на поверхности почвы, так и в воздухе до 0...-3 °С.
Днем воздух прогреется до +9...+15 °С, однако в западных регионах местами будет оставаться прохладнее — всего +3...+8 °С.
Также сегодня на Солнце было несколько вспышек, но магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Такие явления считаются крайне слабыми и проходят совершенно незаметно для магнитосферы Земли, не провоцируя возмущений.
