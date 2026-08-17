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Головна Новини дня В Україну прийде спека до +38 °C: детальний прогноз на тиждень

В Україну прийде спека до +38 °C: детальний прогноз на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 11:03
Прогноз погоди на 17-23 серпня: прогнозують грози, град і сильну спеку
Люди охолоджуються у парку. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В Україну повертається екстремальна спека з показниками значно вище кліматичної норми. Відтак впродовж тижня з 17 по 23 серпня у центрі та на півдні стовпчики термометрів сягатимуть +38 °С. Протягом усього тижня погода чергуватиметься з грозами, шквалами та градом, які найчастіше накриватимуть західні області.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні з 17 по 23 серпня 

Тиждень розпочнеться у понеділок, 17 серпня, спекотною та сухою погодою на переважній частині території із денними значеннями +31...+36 °C і нічними +15...+20 °C. Дещо прохолодніше буде лише на Волині та морському узбережжі, де вдень очікується +24...+29 °C. При цьому західні області вдень накриють локальні грозові дощі, а на Поліссі негода подекуди супроводжуватиметься градом і шквалами зі швидкістю 17–22 м/с при південно-західному вітрі 3–8 м/с вночі та 7–12 м/с удень.

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Температурна карта України 17 серпня. Фото: Метеопост

У вівторок, 18 серпня, дощові хмари підуть на Київську, Черкаську та Одеську області. У цих регіонах можливі грози, град і шквали до 15–20 м/с, а південний вітер силою 7–12 м/с на Правобережжі змінить напрямок на західний. Решта областей матиме теплу погоду до +31...+36 °C та вночів +15...+20 °C, тоді як у західному регіоні температура різко спаде до +18...+24 °C вдень. 

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Температурна карта України 18 серпня. Фото: Метеопост

У середу, 19 серпня, спека тимчасово відступить майже по всій країні. Вночі термометри покажуть +9...+14 °C, а вдень прогнозується +21...+26 °C, за винятком Одещини та крайнього сходу, де буде +26...+31 °C. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Короткочасні грозові дощі зі шквалами 15–20 м/с пройдуть уночі на півночі, північному сході та в центрі, а в денні години змістяться на крайній захід.

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Температурна карта України 19 серпня. Фото: Метеопост

У четвер, 20 серпня, денна спека знову почне наростати: у центрі, на півдні та сході очікується +29...+35 °C, тоді як північ і захід прогріються до +22...+27 °C після нічних +13...+19 °C. Короткочасні нічні дощі накриють північно-західні області, після чого вдень встановиться суха погода з вітром до 7–12 м/с.

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Температурна карта України 20 серпня. Фото: Метепост

У п'ятницю, 21 серпня, на більшості територій стовпчики термометрів покажуть +32...+37 °C, а в суботу, 22 серпня, розігріє до +33...+38 °C при нічних +17...+22 °C. Лише на північному заході денні значення становитимуть +25...+30 °C через сильні дощі з грозами.

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Температурна карта України 22 серпня. Фото: Метеопост

У неділю, 23 серпня, переважатиме суха погода з північним вітром 5–10 м/с, і лише вночі подекуди у центральних та північних областях пройдуть невеликі дощі. Температура повітря у північних і західних областях знизиться вночі до +10...+15 °C, а вдень до +23...+28 °C, водночас на решті території утримається тепла погода: +16...+21 °C у нічний час та +29...+34 °C удень.

Як писали раніше Новини.LIVE, серпень 2026 року в Україні, за прогнозами синоптиків, відзначиться аномальною спекою та посухою через вплив гарячих антициклонів із Північної Африки та Малої Азії. Уже відомо, які області в України найчастіше страждатимуть від спеки.

Попри можливі локальні спалахи сонячної активності, загальна геомагнітна ситуація протягом серпня залишатиметься переважно стабільною. Проте фахівці попереджають про ймовірність виникнення короткочасних магнітних бур.

прогноз погоди погода в Україні аномальна спека спека серпень
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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