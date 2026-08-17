Прогноз погоды на 17–23 августа: ожидаются грозы, град и сильная жара

Люди отдыхают в парке. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В Украину возвращается экстремальная жара с показателями, значительно превышающими климатическую норму. Таким образом, в течение недели с 17 по 23 августа в центре и на юге столбики термометров будут достигать +38 °С. В течение всей недели погода будет чередоваться с грозами, шквалами и градом, которые чаще всего будут обрушиваться на западные области.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине с 17 по 23 августа

Неделя начнётся в понедельник, 17 августа, жаркой и сухой погодой на большей части территории с дневными температурами +31...+36 °C и ночными +15...+20 °C. Немного прохладнее будет только на Волыни и морском побережье, где днем ожидается +24...+29 °C. При этом западные области днем накроют локальные грозовые дожди, а на Полесье непогода местами будет сопровождаться градом и шквалами со скоростью 17–22 м/с при юго-западном ветре 3–8 м/с ночью и 7–12 м/с днём.

Температурная карта Украины 17 августа. Фото: Метеопост

Во вторник, 18 августа, дождевые облака двинутся в сторону Киевской, Черкасской и Одесской областей. В этих регионах возможны грозы, град и шквалы до 15–20 м/с, а южный ветер силой 7–12 м/с на Правобережье сменит направление на западный. В остальных областях будет теплая погода: днем до +31...+36 °C, а ночью +15...+20 °C, тогда как в западном регионе температура резко снизится до +18...+24 °C днем.

Температурная карта Украины 18 августа. Фото: Метеопост

В среду, 19 августа, жара временно отступит почти по всей стране. Ночью термометры покажут +9...+14 °C, а днем прогнозируется +21...+26 °C, за исключением Одесской области и крайнего востока, где будет +26...+31 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Кратковременные грозовые дожди со шквалами 15–20 м/с пройдут ночью на севере, северо-востоке и в центре, а в дневные часы сместятся на крайний запад.

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Температурная карта Украины 19 августа. Фото: Метеопост

В четверг, 20 августа, дневная жара снова начнёт усиливаться: в центре, на юге и востоке ожидается +29...+35 °C, тогда как на севере и западе температура поднимется до +22...+27 °C после ночных +13...+19 °C. Кратковременные ночные дожди пройдут в северо-западных областях, после чего днем установится сухая погода с ветром до 7–12 м/с.

Температурная карта Украины 20 августа. Фото: Метепост

В пятницу, 21 августа, на большинстве территорий столбики термометров покажут +32...+37 °C, а в субботу, 22 августа, температура поднимется до +33...+38 °C при ночных +17...+22 °C. Лишь на северо-западе дневные значения составят +25...+30 °C из-за сильных дождей с грозами.

Температурная карта Украины 22 августа. Фото: Метеопост

В воскресенье, 23 августа, будет преобладать сухая погода с северным ветром 5–10 м/с, и только ночью местами в центральных и северных областях пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в северных и западных областях снизится ночью до +10...+15 °C, а днем до +23...+28 °C, в то же время на остальной территории сохранится тёплая погода: +16...+21 °C ночью и +29...+34 °C днём.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, август 2026 года в Украине, по прогнозам синоптиков, будет отмечен аномальной жарой и засухой из-за влияния горячих антициклонов из Северной Африки и Малой Азии. Уже известно, какие области Украины чаще всего будут страдать от жары.

Несмотря на возможные локальные вспышки солнечной активности, общая геомагнитная обстановка в течение августа будет оставаться преимущественно стабильной. Однако специалисты предупреждают о вероятности возникновения кратковременных магнитных бурь.