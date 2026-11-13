Люди йдуть містом з парасолями. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями переважатиме суха погода. Лише в окремих регіонах пройдуть дощі, а вранці місцями можливі тумани. Після теплого дня температура повітря знизиться майже по всій країні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

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Погода в Україні 14 листопада

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у суботу та неділю, 14–15 листопада, в Україні пануватиме антициклон, тому опадів переважно не буде. Винятком стане субота: дощі очікуються у східних областях та Криму.

Водночас через тумани в окремих регіонах погіршуватиметься видимість. Водіям варто бути уважними на дорогах.

Після теплого дня похолодання охопить більшу частину території України. Така погода вже встановилася у західних областях. Удень температура повітря становитиме +4…+8 °C.

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Трохи тепліше в суботу буде на сході та південному сході країни. Там стовпчики термометрів покажуть +10…+14 °C.

Якою буде погода в Києві 14–15 листопада

У столиці на вихідних опади малоймовірні. У неділю, 15 листопада, можливі сонячні прояснення.

У денні години температура повітря в Києві становитиме +4…+6 °C.

За прогнозом Наталки Діденко, надалі в Україні збережеться прохолодна погода. Найближче підвищення температури очікується орієнтовно в середу, 18 листопада.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у другій половині листопада в Україні поступово холодатиме: денна температура знизиться до +3…+5 °C. Перші нічні заморозки прогнозують уже 23 листопада, а наступної ночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується лише +2…+3 °C, уночі — до -2 °C.

Новини.LIVE писали, що кліматологиня прогнозує, що зима 2027 року в Україні буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, попри збільшення кількості опадів. Через плюсову температуру сніг може швидко танути, тому стійкий сніговий покрив малоймовірний. Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті та в окремих центральних областях, а найнижчі — на північному сході й у Карпатах.