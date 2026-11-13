Люди идут по городу с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в ближайшие дни будет преобладать сухая погода. Лишь в отдельных регионах пройдут дожди, а утром местами возможны туманы. После теплого дня температура воздуха снизится почти по всей стране.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Реклама

Погода в Украине 14 ноября

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в субботу и воскресенье, 14–15 ноября, в Украине будет господствовать антициклон, поэтому осадков в основном не будет. Исключением станет суббота: дожди ожидаются в восточных областях и Крыму.

В то же время из-за туманов в отдельных регионах будет ухудшаться видимость. Водителям следует быть внимательными на дорогах.

После тёплого дня похолодание охватит большую часть территории Украины. Такая погода уже установилась в западных областях. Днём температура воздуха составит +4…+8 °C.

Читайте также:

Немного теплее в субботу будет на востоке и юго-востоке страны. Там столбики термометров покажут +10…+14 °C.

Какая будет погода в Киеве 14–15 ноября

В столице на выходных осадки маловероятны. В воскресенье, 15 ноября, возможны солнечные прояснения.

В дневные часы температура воздуха в Киеве составит +4…+6 °C.

По прогнозу Натальи Диденко, в дальнейшем в Украине сохранится прохладная погода. Ближайшее повышение температуры ожидается ориентировочно в среду, 18 ноября.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине постепенно станет холоднее: дневная температура снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки прогнозируют уже 23 ноября, а в следующую ночь столбики термометров могут опуститься до -2 °C. В конце месяца днем ожидается всего +2…+3 °C, ночью — до -2 °C.

Новини.LIVE писали, что климатолог прогнозирует, что зима 2027 года в Украине будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, несмотря на увеличение количества осадков. Из-за плюсовой температуры снег может быстро таять, поэтому устойчивый снежный покров маловероятен. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье и в отдельных центральных областях, а самые низкие — на северо-востоке и в Карпатах.