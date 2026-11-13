Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украину придет похолодание: прогноз погоды на завтра от Диденко

В Украину придет похолодание: прогноз погоды на завтра от Диденко

Ua ru
13 ноября 2026 17:26
Погода в Украине 14 ноября: Диденко прогнозирует похолодание Новини.LIVE
Люди идут по городу с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в ближайшие дни будет преобладать сухая погода. Лишь в отдельных регионах пройдут дожди, а утром местами возможны туманы. После теплого дня температура воздуха снизится почти по всей стране.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Реклама

Погода в Украине 14 ноября

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в субботу и воскресенье, 14–15 ноября, в Украине будет господствовать антициклон, поэтому осадков в основном не будет. Исключением станет суббота: дожди ожидаются в восточных областях и Крыму.

В то же время из-за туманов в отдельных регионах будет ухудшаться видимость. Водителям следует быть внимательными на дорогах.

После тёплого дня похолодание охватит большую часть территории Украины. Такая погода уже установилась в западных областях. Днём температура воздуха составит +4…+8 °C.

Читайте также:

Немного теплее в субботу будет на востоке и юго-востоке страны. Там столбики термометров покажут +10…+14 °C.

Какая будет погода в Киеве 14–15 ноября

В столице на выходных осадки маловероятны. В воскресенье, 15 ноября, возможны солнечные прояснения.

В дневные часы температура воздуха в Киеве составит +4…+6 °C.

По прогнозу Натальи Диденко, в дальнейшем в Украине сохранится прохладная погода. Ближайшее повышение температуры ожидается ориентировочно в среду, 18 ноября.

null
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине постепенно станет холоднее: дневная температура снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки прогнозируют уже 23 ноября, а в следующую ночь столбики термометров могут опуститься до -2 °C. В конце месяца днем ожидается всего +2…+3 °C, ночью — до -2 °C.

Новини.LIVE писали, что климатолог прогнозирует, что зима 2027 года в Украине будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, несмотря на увеличение количества осадков. Из-за плюсовой температуры снег может быстро таять, поэтому устойчивый снежный покров маловероятен. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье и в отдельных центральных областях, а самые низкие — на северо-востоке и в Карпатах.

погода похолодание снег Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации