Спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня прибула до Києва

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк та спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Фото: скриншот

В Україну у вівторок, 14 січня, прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріла віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк на вокзалі Києва.

Про це Олена Кондратюк повідомила у Facebook.

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Кондратюк зазначила, що це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відноси.

"У латвійської делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових", — додала вона.

Нагадаємо, Джо Байден згадав про свій візит до Києва 20 лютого 2023 року, опублікувавши відео та поділившись враженнями.

Також 13 січня Президент Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном, обговоривши питання гарантій безпеки для України.