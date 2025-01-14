Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня прибыла в Киев

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Фото: скриншот

В Украину во вторник, 14 января, прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Ее встретила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на вокзале Киева.

Об этом Елена Кондратюк сообщила в Facebook.

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Кондратюк отметила, что это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-латвийских отношений.

"У латвийской делегации запланирован ряд встреч с украинскими органами власти и представителями учебных и реабилитационных центров для военных", — добавила она.

Напомним, Джо Байден вспомнил о своем визите в Киев 20 февраля 2023 года, опубликовав видео и поделившись впечатлениями.

Также 13 января Президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном, обсудив вопросы гарантий безопасности для Украины.