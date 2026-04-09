В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових
Дата публікації: 9 квітня 2026 14:54
В Україну 9 квітня повернули тіла 1000 осіб. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Експерти проведуть необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Координаційному штабі.
Повернення тіл українських військових
"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям", — йдеться у повідомленні.
