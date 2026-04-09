В Украину вернули тела 1000 погибших военных

В Украину 9 апреля вернули тела 1000 человек. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим. Эксперты проведут необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц.

Об этом рассказали в Координационном штабе.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, по результатам которых в Украину возвращены тела (останки) 1000 погибших лиц. По утверждению российской стороны, возвращенные тела принадлежат украинским военнослужащим", — говорится в сообщении.

В Координационном штабе отметили, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями системы МВД проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц. После установления личностей погибших тела передадут семьям для достойного захоронения.

Отмечается, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы:

сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,

Объединенного центра при СБ Украины,

Вооруженных Сил Украины,

МВД Украины,

Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах,

ГСЧС Украины,

других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", — выразили благодарность в ведомстве.

6 марта еще 300 защитников вернулись домой во время обмена пленными. Среди них рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них были в плену более года, некоторые — с 2022 года.

В то же время Андрей Юсов анонсировал новые обмены пленными. По его словам, тема возвращения украинских военных и гражданских остается приоритетной во время всех переговоров. Однако точных дат он не назвал из соображений безопасности.